ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ విద్యార్థులు ఏడాదికి రూ.13,500 స్కాలర్‌షిప్ పొందడం ఎలా?

ఏమిటీ ప‌థ‌కం?

మ‌న దేశంలోని ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల‌కు కూడా స‌మాన హ‌క్కులు క‌ల్పిస్తూ వారిని సాధార‌ణ స్రవంతిలో మ‌మేకం చేసేలా కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 చ‌ట్టాన్ని 26 వ‌నంబ‌రు 2019లో తీసుకొచ్చింది.

ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం సామాజిక న్యాయం సాధికార‌త మంత్రిత్వ శాఖ ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్లు చ‌దువుకోవ‌డానికి ప్రోత్సాహం క‌ల్పిస్తూ “SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise”, ప‌థ‌కాన్ని ప్ర‌వేశ‌పెట్టింది.