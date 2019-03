Image copyright Twitter/@KPGBJP

ఫరీదాబాద్ ఎంపీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు నిర్వహించినవారిని షూట్ చేస్తానని బీజేపీ ఎంపీ కల్‌రాజ్ మిశ్రా ఫరీదాబాద్‌లో ఆదివారం జరిగిన ఓ ర్యాలీలో బెదిరించారని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి రణ్‌దీప్ సింగ్ సుర్జేవాలా చెబుతున్నారు.

"బీజేపీ హింసాయుత ధోరణికి మరో తాజా ఉదాహరణ - ఫరీదాబాద్ ఎంపీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేసిన వారిని కాల్చిపారేస్తానని ఓ ర్యాలీలో బీజేపీ ఎంపీ కల్‌రాజ్ మిశ్రా బెదిరింపులకు దిగారు. ఒకవేళ అది ఆయన రాష్ట్రమే అయ్యుంటే, ఆయనను ఇబ్బంది పెట్టినవారిని షూట్ చేసి ఉండేవారేమో. ప్రశ్నించినవారిని షూట్ చేస్తాం... ఇదేనా బీజేపీ ఇచ్చే సందేశం!" అని సుర్జేవాలా ట్వీట్ చేశారు.

ఈ ట్వీట్‌ను వేలాదిమంది చూశారు.

ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని దేవ్‌రియా లోక్‌సభ నియోజకవర్గ ఎంపీ మిశ్రా ప్రస్తుత సాధారణ ఎన్నికల్లో హరియాణా రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పార్టీ వివిధ బాధ్యతలను అప్పగించడంతో వాటి నిర్వహణ కోసం ఎన్నికల్లో పోటీచేయరాదని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు.

కల్‌రాజ్ బెదిరించారని చెబుతున్న ఈ వీడియోను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, సుర్జేవాలా చెబుతున్నదానిపై అనేక సందేహాలు కలుగుతున్నాయి.

వాస్తవమేంటి?

22 సెకన్లున్న ఈ వీడియో 'విజయ్ సంకల్ప్ ర్యాలీ'లో మిశ్రా మాట్లాడిన సుదీర్ఘ వీడియోలో భాగం. కేంద్ర మంత్రి కృషన్ పాల్ గుర్జర్ కూడా ఆ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.

"ఇక్కడ సమస్యలు సృష్టించాలని ఎవరైనా కోరుకుంటే, వారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని కోరుతున్నా. సమస్యలు సృష్టించి, ఆ తర్వాత మేము మోదీ మద్దతుదారులం అని చెప్పేవారంతా అబద్ధాలు చెబుతున్నట్లే. మీరంతా దేశవ్యాప్తంగా మోదీ అనుకూలతకు నష్టం చేస్తున్నారు. మీరు దానికి సిగ్గుపడాలి. దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నానని మీరు భావిస్తుంటే, దేశం గురించి ఓసారి ఆలోచించండి" అని ఆ వీడియోలో మిశ్రా వ్యాఖ్యానించారు.

"నాకు నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది. ఇది నా రాష్ట్రమే అయినా నేనిలాగే చెప్పేవాడిని. మీ అభిప్రాయాలను వెల్లడించండి. కానీ ఈ పద్ధతి సరికాదు" అని ఆయనన్నారు.

ఆ ర్యాలీలో ఏం జరిగింది?

ఆదివారం జరిగిన "విజయ్ సంకల్ప్ ర్యాలీ"లో కేంద్ర మంత్రి, ఫరీదాబాద్ ఎంపీ కృషన్ పాల్ గుర్జర్‌కు వ్యతిరేకంగా కొందరు నినాదాలు చేయడంతో కల్‌రాజ్ మిశ్రా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఫరీదాబాద్ టిక్కెట్ కృషన్ పాల్ గుర్జర్‌కు ఇవ్వొద్దంటూ బీజేపీ మద్దతుదారులుగా భావిస్తున్న కొందరు నిరసనకారులు నినాదాలు చేశారు. తమ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరగలేదని వారు ఆరోపించారు.

మీ అభిప్రాయాలను పార్టీకి చెప్పొచ్చు, కానీ ఈ పద్ధతిలో కాదు అని మిశ్రా తన ప్రసంగం ద్వారా నిరసనకారులకు చెప్పారు.

ఆ సందర్భంలోనే, "తన రాష్ట్రమైనా సరే తాను ఇలాగే చెప్పి ఉండేవాడిని (would have said the same)" అని వ్యాఖ్యానించారు. కానీ ఆ పదాలు స్పష్టంగా రాకపోవడంతో చెప్పి ఉండేవాడిని అనే మాటలు షూట్ చేసి ఉండేవాడిని (would have shot) అన్నట్లుగా ధ్వనించాయి.

అయితే, కృషన్ పాల్ గుర్జర్ ఈ సభలో ఏమీ మాట్లాడలేదు. లోక్‌సభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత హరియాణాలో బీజేపీ నిర్వహించిన తొలి ప్రచార సభ ఇదే.

హరియాణాలోని మొత్తం 10 లోక్‌సభ స్థానాలనూ బీజేపీ గెల్చుకుంటుందని ఈ సభలో మిశ్రా ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

వీడియోలోని శబ్దాన్ని సుర్జేవాలా కావాలనే తగ్గించి చూపించి, తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని, తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ చాలామంది బీజేపీ నాయకులు, మద్దతుదారులు మిశ్రాకు అనుకూలంగా కామెంట్లు చేశారు.

"ప్రజలను కాంగ్రెస్ ఎలా అమాయకులను చేస్తుందో సుర్జేవాలా ట్వీట్‌ ఓ కొత్త ఉదాహరణ" అని మిశ్రా ట్వీట్ చేశారు.

కానీ, బీజేపీ నుంచి ఎంత వ్యతిరేకత వచ్చినా సుర్జేవాలా తన ట్వీట్‌ను తొలగించలేదు.

