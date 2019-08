కేరళ వరదలు: ‘హత్తుకొని పడుకునే వారు.. హత్తుకొనే ప్రాణాలొదిలారు’

#Excelling_in_humanitarian_assistance@IAF_MCC Mi17V5 helicopters picked food packets from #Malappuram and dropped at #Nilambur.



IAF dropped over 1000 Kgs of food packets in multiple sorties.@SpokespersonMoD #KeralaFloods2019#KeralaFloodRelief2019 pic.twitter.com/xEpGdQOjXC