ఆంధ్రప్రదేశ్: కుక్కలు, పందులు పెంచాలంటే లైసెన్స్ తప్పనిసరి... ఏపీ ప్రభుత్వ జీఓ అమలుకు నోచుకుంటుందా?

ఇంకా ఆ జీఓలో ఏముందంటే...

ఈ కమిటీలో సర్పంచ్ కమిటీ చైర్ పర్సన్‌గా, గ్రామ కార్యదర్శి కన్వనీర్‌గా, పంచాయతీ సెక్రటరీ, మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మెడికల్ ఆఫీసర్, మండల పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారి, గ్రామ పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయకుడు, జిల్లా SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) నామినేట్ చేసిన సభ్యులు, జంతు సంరక్షణ సంస్థల నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు సభ్యులుగా ఉంటారు.