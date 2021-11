ఆంధ్రప్రదేశ్: ‘‘మూడు రాజధానుల ఉపసంహరణ బిల్లు ఓ పెద్ద ఎత్తుగడ.. ఇదీ తెరవెనుక కథ’’

55 నిమిషాలు క్రితం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని వికేంద్రీకరణ-2020కు సంబంధించిన చట్టాన్ని(Andhra Pradesh Decentralisation and Inclusive Development of All Regions Act, 2020) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది.