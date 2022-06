AgMIP: ఈ నల్లరేగడి నేల వ్యవసాయానికి పనికిరాదా.. కర్నూలు జిల్లా రైతులపై ఇక్రిశాట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అథ్యయనంలో ఏం తేలింది?

ఒక గంట క్రితం

అకాల వర్షాలే కారణం

అకాల వర్షాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి?

ఈ పరిశోధన పత్రం (Southward Shift of the Precipitation Extremes over South Asia: Evidence from CORDEX data) ప్రకారం రుతుపవనాల తీరు, రోజువారీ భారీ వర్షాల తీరు భారతదేశంలో మారిపోతూ ఉంది.