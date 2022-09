కింగ్ కోబ్రా: ఈ పాముకు మనుషులంటే చాలా భయం. కానీ, అది ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

56 నిమిషాలు క్రితం

'కింగ్ కోబ్రాలు పిరికి పాములు'

'దోమ తెరల మధ్య కింగ్ కోబ్రా గుడ్లను ఉంచాం'

'సర్...మళ్లీ పెద్ద పాము వచ్చిందా...?'

పట్టుకున్న వాటిని ఎక్కడ వదులుతామంటే...

'మనుషులంటే కింగ్ కోబ్రాలకు భయం'

కింగ్ కోబ్రాలనే కాదు ఏ పామునైనా హింసించడం, చంపడం వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం నేరమని ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ రవివర్మ చెప్పారు. కింగ్ కోబ్రాలు అంతరించిపోతున్న జాతుల జాబితాలో ఉన్నట్లు IUCN (The International Union for Conservation of Nature) చెప్పిందని వివరించారు.