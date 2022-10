Urvashi Rautela: ఈ సినీ నటి టీమిండియా వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ వెంటపడుతున్నారా? ఈమె ఆస్ట్రేలియా వెళ్లడంపై ఆన్‌లైన్‌లో ట్రోలింగ్ ఎందుకు?

25 నిమిషాలు క్రితం

రౌతేలా ఎందుకు ట్రోల్ అవుతున్నారు?

''Chotu bhaiyaa should play bat ball, main koyi munni nahi hoon badnaam hone with young kiddo darling tere liye, ( ఛోటుభయ్యా బ్యాట్ బాల్ ఆడాలి. నీలాంటి పిల్లల కారణంగా నేను బద్నాం కాను) అంటూ స్టోరీ రాశారు.

క్షమాపణలు చెప్పిన ఊర్వశి

ఊర్వశి రౌతేలా ఎవరు?

2018 సంవత్సరంలో, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ప్రభుత్వ పర్యాటక శాఖ ఆమెను విశ్వంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలైన అందగత్తె (Youngest Most Beautiful woman in the Universe 2018 ) గా ప్రకటించింది.