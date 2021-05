పేలిన డీఆర్ కాంగోలోని న్యీరగాంగో అగ్నిపర్వతం.. కట్టుబట్టలతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు జనం పరుగులు..

32 నిమిషాలు క్రితం

All pictures are subject to copyright.