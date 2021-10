Location Doses per 100 people Total doses World 84.0 6,614,715,637 China 154.0 2,236,874,063 India 69.5 968,362,051 US 120.6 405,444,558 Brazil 117.2 250,811,841 Japan 141.4 178,255,509 Indonesia 59.6 164,730,775 Turkey 133.4 113,418,257 Germany 130.8 109,725,662 Mexico 83.6 108,947,179 France 143.2 96,767,976 Russia 65.3 95,345,470 UK 138.6 94,560,905 Pakistan 41.5 93,551,193 Italy 144.3 87,091,580 Spain 151.7 70,919,608 South Korea 138.1 70,863,605 Iran 75.7 64,401,471 Thailand 88.6 61,995,809 Vietnam 58.5 57,457,092 Canada 150.8 57,411,734 Bangladesh 33.7 56,118,944 Argentina 120.0 54,714,920 Philippines 46.4 51,482,063 Malaysia 141.7 46,458,672 Saudi Arabia 125.6 44,374,451 Morocco 118.0 44,069,544 Colombia 85.1 43,608,145 Poland 100.7 38,051,598 Chile 175.6 33,741,276 Australia 124.1 31,994,741 Peru 90.7 30,240,477 Sri Lanka 127.3 27,358,879 Cambodia 152.1 25,772,396 Netherlands 138.6 23,793,422 Cuba 206.7 23,397,552 Uzbekistan 64.8 21,978,290 Ecuador 118.8 21,254,562 United Arab Emirates 206.1 20,588,026 Egypt 19.3 20,154,366 South Africa 32.8 19,679,751 Taiwan 79.8 19,026,022 Belgium 143.8 16,730,197 Venezuela 56.2 16,127,242 Portugal 158.4 16,104,710 Israel 178.8 15,714,041 Kazakhstan 78.8 14,969,562 Nepal 50.1 14,857,561 Ukraine 32.6 14,159,120 Sweden 138.8 14,103,587 Algeria 31.6 14,082,920 Greece 119.2 12,360,246 Dominican Republic 112.2 12,291,745 Myanmar 22.4 12,263,702 Hungary 125.7 12,111,107 Czech Republic 110.9 11,894,838 Austria 121.6 10,994,278 Romania 57.2 10,933,473 Switzerland 123.3 10,748,570 Singapore 165.6 9,762,128 Azerbaijan 89.1 9,106,934 Denmark 151.6 8,811,494 Tunisia 71.6 8,540,640 Iraq 19.9 8,187,299 El Salvador 124.2 8,096,778 Norway 144.4 7,890,409 Guatemala 43.2 7,881,191 Finland 141.2 7,833,068 Turkmenistan 123.9 7,580,976 Nigeria 3.5 7,478,203 Ireland 145.8 7,267,542 Jordan 70.2 7,213,207 Bolivia 58.6 6,931,689 Serbia 96.7 6,678,484 Uruguay 185.3 6,457,705 New Zealand 125.8 6,113,819 Costa Rica 115.2 5,921,089 Honduras 57.8 5,817,602 Zimbabwe 37.5 5,654,267 Panama 120.9 5,296,080 Oman 100.6 5,254,466 Paraguay 67.0 4,836,914 Qatar 163.1 4,780,790 Slovakia 87.0 4,752,324 Angola 13.1 4,448,653 Rwanda 33.5 4,446,234 Laos 59.7 4,402,770 Mongolia 131.8 4,389,002 Tajikistan 44.7 4,362,853 Kenya 7.7 4,210,315 Ethiopia 3.3 3,918,985 Belarus 40.9 3,862,369 Mozambique 11.4 3,677,063 Croatia 85.8 3,503,116 Lithuania 122.4 3,291,868 Lebanon 45.7 3,096,416 Uganda 5.9 2,793,657 Bahrain 154.0 2,691,511 Bulgaria 37.9 2,615,154 Ivory Coast 9.5 2,578,266 Kuwait 54.9 2,375,455 Afghanistan 5.9 2,369,625 Palestinian Territories 44.1 2,301,812 Slovenia 105.8 2,199,148 Ghana 6.9 2,189,552 Guinea 14.3 1,925,558 Georgia 47.7 1,899,938 Senegal 10.7 1,836,019 Albania 63.2 1,816,580 Libya 25.0 1,739,046 Latvia 92.6 1,728,488 Mauritius 134.6 1,713,794 Kyrgyzstan 23.8 1,578,215 North Macedonia 74.2 1,544,531 Sudan 3.3 1,499,982 Kosovo 83.1 1,476,104 Moldova 36.0 1,449,528 Estonia 105.2 1,394,281 Mauritania 27.2 1,298,995 Bosnia and Herzegovina 38.1 1,242,203 Togo 14.3 1,215,025 Cyprus 132.7 1,188,888 Trinidad and Tobago 83.0 1,165,204 Malawi 5.7 1,122,514 Fiji 120.8 1,090,963 Bhutan 139.5 1,087,753 Nicaragua 14.9 999,990 Syria 4.9 902,519 Tanzania 1.4 885,579 Jamaica 28.7 852,062 Malta 164.5 846,671 Zambia 4.4 827,347 Timor-Leste 60.3 810,855 Luxembourg 125.9 799,074 Botswana 32.7 783,999 Maldives 136.3 740,902 Niger 2.6 646,086 Somalia 3.7 599,715 Guyana 75.1 593,900 Iceland 163.8 562,426 Brunei 125.1 552,265 Armenia 17.3 514,241 Namibia 19.1 495,048 Cameroon 1.8 479,521 Montenegro 76.3 478,974 Cape Verde 82.0 460,484 Suriname 71.4 422,680 Equatorial Guinea 28.6 414,506 Mali 2.0 413,563 Congo 7.0 398,685 Lesotho 17.8 383,341 Madagascar 1.3 381,633 Comoros 40.6 360,675 Sierra Leone 4.4 359,091 Yemen 1.2 356,173 Belize 85.1 344,463 Burkina Faso 1.4 297,231 Eswatini 22.7 266,056 Barbados 88.9 255,645 Central African Republic 5.2 255,345 Benin 2.0 252,698 Bahamas 56.6 224,531 Gambia 8.4 208,379 Gabon 9.1 206,373 Papua New Guinea 2.1 194,962 Chad 1.1 183,351 Samoa 86.1 172,316 Jersey 159.5 161,258 Seychelles 150.0 148,402 Solomon Islands 20.2 141,920 DR Congo 0.2 140,254 Isle of Man 151.7 129,525 Guinea-Bissau 6.0 120,641 South Sudan 1.0 115,650 Cayman Islands 165.3 109,919 Sao Tome and Principe 46.0 102,791 Guernsey 152.6 102,340 Andorra 131.9 102,032 Antigua and Barbuda 101.1 99,846 Haiti 0.8 96,073 Liberia 1.8 93,617 Djibouti 9.2 92,097 Bermuda 141.3 87,723 Vanuatu 27.9 87,583 Saint Lucia 46.0 84,799 Gibraltar 240.7 81,080 Greenland 134.6 76,572 Faroe Islands 154.2 75,647 Tonga 69.8 74,503 Grenada 54.9 62,095 Turks and Caicos Islands 138.7 54,417 Kiribati 42.4 51,428 Monaco 126.5 49,980 Saint Kitts and Nevis 91.1 48,755 Dominica 66.6 48,091 Liechtenstein 123.3 47,173 San Marino 138.3 47,028 St Vincent and the Grenadines 31.6 35,118 British Virgin Islands 108.7 33,075 Cook Islands 128.2 22,536 Anguilla 123.7 18,704 Nauru 136.7 14,863 Tuvalu 91.1 10,861 Saint Helena 129.5 7,892 Falkland Islands 124.9 4,407 Montserrat 58.4 2,911 Niue 145.7 2,352 Tokelau 141.5 1,936 Pitcairn 200.0 94 British Indian Ocean Territory 0 0 Burundi 0 0 Eritrea 0 0 North Korea 0 0 South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0 Vatican 0 0

