యుక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం: పశ్చిమ దేశాలు ఈ ఘర్షణలకు ఆజ్యం పోశాయా

పశ్చిమ దేశాల ద్వంద్వ విధానం

"తన సొంత నేరాలను ఒప్పుకోడానికి ఎప్పుడూ నిరాకరిస్తూ వచ్చిన అమెరికా వైఖరి, రష్యాను ఖండించడంలో దాని విశ్వసనీయతను బలహీనపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా నాటో, అమెరికా సైనిక చర్యల చరిత్ర తెలిసిన వారి దృష్టిలో. ఇది పుతిన్‌కు ఒక బహుమతి లాంటిది" అని జెరెమీ స్కహిల్ అన్నారు.