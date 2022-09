సీఐఏ సీక్రెట్ మ్యూజియం: సద్దాం హుస్సేన్ లెదర్ జాకెట్, ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఇల్లూ ఇక్కడ ఉంటాయి

33 నిమిషాలు క్రితం

గత ఆపరేషన్లు

ఈ జలాంతర్గామిని వెలికి తీసేందుకు ప్రాజెక్ట్ ఆజోరియన్ అనే పేరు పెట్టారు. ఈ మిషన్ పూర్తయ్యే లోపు అధికారులు మిషన్ గురించి వివరించేందుకు "మేము ధృవీకరించలేం, ఖండించలేం"('We can neither confirm or deny') అని అనేవారు. దీనినే గ్లోమర్ సమాధానం అని అంటారు. ఈ మాటలను ఇప్పటికీ విరివిగా వాడుతున్నారు.