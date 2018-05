Fifa World Cup 2018 - Fixtures and Results

Group Stage Group A Country W D L GD Pts RUS రష్యన్ ఫెడరేషన్ 0 0 0 0 0 SAU సౌదీ అరేబియా 0 0 0 0 0 EGY ఈజిప్ట్ 0 0 0 0 0 URU ఉరుగ్వే 0 0 0 0 0 RUS రష్యన్ ఫెడరేషన్ 20:30 సౌదీ అరేబియా SAU EGY ఈజిప్ట్ 17:30 ఉరుగ్వే URU RUS రష్యన్ ఫెడరేషన్ 23:30 ఈజిప్ట్ EGY URU ఉరుగ్వే 20:30 సౌదీ అరేబియా SAU URU ఉరుగ్వే 19:30 రష్యన్ ఫెడరేషన్ RUS SAU సౌదీ అరేబియా 19:30 ఈజిప్ట్ EGY Group B Country W D L GD Pts POR పోర్చుగల్ 0 0 0 0 0 ESP స్పెయిన్ 0 0 0 0 0 MAR మొరాకో 0 0 0 0 0 IRN ఇరాన్ 0 0 0 0 0 MAR మొరాకో 20:30 ఇరాన్ IRN POR పోర్చుగల్ 23:30 స్పెయిన్ ESP POR పోర్చుగల్ 17:30 మొరాకో MAR IRN ఇరాన్ 23:30 స్పెయిన్ ESP ESP స్పెయిన్ 23:30 మొరాకో MAR IRN ఇరాన్ 23:30 పోర్చుగల్ POR Group C Country W D L GD Pts FRA ఫ్రాన్స్ 0 0 0 0 0 AUS ఆస్ట్రేలియా 0 0 0 0 0 PER పెరూ 0 0 0 0 0 DEN డెన్మార్క్ 0 0 0 0 0 FRA ఫ్రాన్స్ 15:30 ఆస్ట్రేలియా AUS PER పెరూ 21:30 డెన్మార్క్ DEN DEN డెన్మార్క్ 17:30 ఆస్ట్రేలియా AUS FRA ఫ్రాన్స్ 20:30 పెరూ PER AUS ఆస్ట్రేలియా 19:30 పెరూ PER DEN డెన్మార్క్ 19:30 ఫ్రాన్స్ FRA Group D Country W D L GD Pts ARG అర్జెంటీనా 0 0 0 0 0 ICE ఐస్‌ల్యాండ్ 0 0 0 0 0 CRO క్రొయేషియా 0 0 0 0 0 NGA నైజీరియా 0 0 0 0 0 ARG అర్జెంటీనా 18:30 ఐస్‌ల్యాండ్ ICE CRO క్రొయేషియా 00:30 నైజీరియా NGA ARG అర్జెంటీనా 23:30 క్రొయేషియా CRO NGA నైజీరియా 20:30 ఐస్‌ల్యాండ్ ICE NGA నైజీరియా 23:30 అర్జెంటీనా ARG ICE ఐస్‌ల్యాండ్ 23:30 క్రొయేషియా CRO Group E Country W D L GD Pts BRA బ్రెజిల్ 0 0 0 0 0 SUI స్విట్జర్లాండ్ 0 0 0 0 0 CRC కోస్టా రికా 0 0 0 0 0 SER సెర్బియా 0 0 0 0 0 CRC కోస్టా రికా 17:30 సెర్బియా SER BRA బ్రెజిల్ 23:30 స్విట్జర్లాండ్ SUI BRA బ్రెజిల్ 17:30 కోస్టా రికా CRC SER సెర్బియా 23:30 స్విట్జర్లాండ్ SUI SUI స్విట్జర్లాండ్ 23:30 కోస్టా రికా CRC SER సెర్బియా 23:30 బ్రెజిల్ BRA Group F Country W D L GD Pts GER జర్మనీ 0 0 0 0 0 MEX మెక్సికో 0 0 0 0 0 SWE స్వీడన్ 0 0 0 0 0 KOR రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా 0 0 0 0 0 GER జర్మనీ 20:30 మెక్సికో MEX SWE స్వీడన్ 17:30 రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా KOR KOR రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా 20:30 మెక్సికో MEX GER జర్మనీ 23:30 స్వీడన్ SWE KOR రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా 19:30 జర్మనీ GER MEX మెక్సికో 19:30 స్వీడన్ SWE Group G Country W D L GD Pts BEL బెల్జియం 0 0 0 0 0 PAN పనామా 0 0 0 0 0 TUN ట్యునీషియా 0 0 0 0 0 ENG England 0 0 0 0 0 BEL బెల్జియం 20:30 పనామా PAN TUN ట్యునీషియా 23:30 England ENG BEL బెల్జియం 17:30 ట్యునీషియా TUN ENG England 17:30 పనామా PAN PAN పనామా 23:30 ట్యునీషియా TUN ENG England 23:30 బెల్జియం BEL Group H Country W D L GD Pts POL పోలాండ్ 0 0 0 0 0 SEN సెనెగల్ 0 0 0 0 0 COL కొలంబియా 0 0 0 0 0 JPN జపాన్ 0 0 0 0 0 COL కొలంబియా 17:30 జపాన్ JPN POL పోలాండ్ 20:30 సెనెగల్ SEN JPN జపాన్ 20:30 సెనెగల్ SEN POL పోలాండ్ 23:30 కొలంబియా COL SEN సెనెగల్ 19:30 కొలంబియా COL JPN జపాన్ 19:30 పోలాండ్ POL

Knockout Stage Round of 16 C1 Group C winner 19:30 Group D second place D2 A1 Group A winner 23:30 Group B second place B2 B1 Group B winner 19:30 Group A second place A2 D1 Group D winner 23:30 Group C second place C2 E1 Group E winner 19:30 Group F second place F2 G1 Group G winner 23:30 Group H second place H2 F1 Group F winner 19:30 Group E second place E2 H1 Group H winner 23:30 Group G second place G2 Quarter-final QF1 Quarter-finalist 1 19:30 Quarter-finalist 2 QF2 QF5 Quarter-finalist 5 23:30 Quarter-finalist 6 QF6 QF7 Quarter-finalist 7 19:30 Quarter-finalist 8 QF8 QF3 Quarter-finalist 3 23:30 Quarter-finalist 4 QF4 Semi-final SF1 Semi-Finalist 1 23:30 Semi-Finalist 2 SF2 SF3 Semi-Finalist 3 23:30 Semi-Finalist 4 SF4 3rd/4th play-offs PO1 3rd Place Play Off 1 19:30 3rd Place Play Off 2 PO2 Final F1 Finalist 1 20:30 Finalist 2 F2

All times are GMT - BBC is not responsible for any changes