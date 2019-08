Image copyright BBC THAI คำบรรยายภาพ หน้าโรงภาพยนต์ที่เป็นสถานที่นัดแนะทำกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวนนอกเครื่องแบบหลายนายมาเฝ้าดูสถานการณ์

"พวกคุณคิดว่าเราล้อเล่นกันเหรอครับ?" ข้อความส่วนหนึ่งจากประกาศเชิญชวนผ่านเพจนักการมีม เพื่อทำการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ผ่านการไม่ลุกขึ้นยืนเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นก่อนภาพยนต์จะเริ่มฉาย โดยการนัดหมายในครั้งนี้จัดขึ้นบ่ายวันนี้ที่โรงภาพยนต์ในเครือเมเจอร์กรุ๊ปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสยาม

กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้การสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมถึง 4,913 คน โดยแอดมินเพจนักการมีมได้แจ้งว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถไปที่โรงภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ฯ สาขาไหนก็ได้ แต่ทางกลุ่มมีการนัดรวมตัวกันที่ห้างย่านสยาม โดยระบุว่าจะเข้าชมภาพยนต์ในโรงที่ 10 รอบหลังบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป โดยตั้งชื่อกิจกรรมว่า Not Stand at Major Cineplex: They can't stop all of us

บีบีซีไทยได้เข้าไปสังเกตการณ์ที่โรงภาพยนต์ตามที่ทางเพจได้มีการนัดแนะเอาไว้ตั้งแต่รอบแรกของโรงภาพยนต์ ซึ่งพบว่าเหตุการณ์ภายในโรงภาพยนต์เป็นไปอย่างสงบ โดยไม่มีใครไม่ทำการลุกยืนเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีเริ่มขึ้น แต่บรรยากาศภายนอกนั้นไม่ได้เป็นไปตามปรกติเหมือนด้านใน

ทางทีมข่าวบีบีซีไทย ที่เข้าสำรวจที่โรงภาพยนตร์ที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่จัดกิจกรรมพบว่าบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกระจายตัวอยู่บริเวณชั้นโรงภาพยนตร์ ประมาณ 10 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่แต่งกายในเครื่องแบบ 2 นาย และนอกเครื่องแบบอีกหลายนายกระจายตัวไปในจุดต่าง ๆ ที่บริเวณชั้นโรงภาพยนต์ และยังมีเจ้าหน้าที่บางนายกระจายกำลังรออยู่ด้านล่าง

Image copyright BBC THAI คำบรรยายภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหลายรายกระจายกำลังตรวจตราบริเวณรอบโรงภาพยนต์

โดยจากการสังเกตจากการฉายภาพยนตร์ในรอบแรกของวันที่เวลาประมาณ 11.40 น. พบว่าไม่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงภาพยนต์ แต่นอกจากเจ้าหน้าที่ของโรงภาพยนต์แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกประมาณ 5 นาย เดินตรวจความเรียบร้อยระหว่างที่ทางโรงภาพยนต์เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่

หลังจากนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงภาพยนต์รอบที่สองที่เป็นเวลานัดหมายของกลุ่มซึ่งตรงกับเวลา 14.40 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แต่งกายนอกเครื่องแบบประมาณ 6 นาย ยืนรออยู่บริเวณหน้าโรงภาพยนต์ และเข้าทำการเข้าไปตรวจภายในโรงในช่วงก่อนภาพยนต์จะฉาย

ในช่วงที่เพลงสรรเสริญพระบารมีเริ่มฉาย ได้มีกลุ่มคนหลายคนที่นั่งกระจัดกระจายกันทั่วโรงภาพยนต์ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านการไม่ยืนขึ้นระหว่างที่มีการฉายเพลง หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ของโรงภาพยนต์เดินเข้าไปขอความร่วมมือให้ยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ โดยมีผู้ให้ความร่วมมือบ้างเป็นบางราย

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าชมภาพยนต์บางคนปฏิเสธที่จะลุกยืนขึ้น และนั่งเฉย ๆ ตามที่เพจได้แนะนำ โดยตลอดเวลาที่เพลงฉายอยู่นั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปยืนข้าง ๆ คนที่ไม่ยอมลุกขึ้นยืนเพื่อทำการกดดัน และทันทีที่เพลงจบ คนเหล่านั้นได้ถูกเชิญออกจากโรงภาพยนต์

Image copyright BBC THAI

ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทยได้ตามออกไปและบพว่ามีผู้ที่ถูกเชิญออกจากโรงภาพยนต์เป็นจำนวนประมาณ 3 คน โดยทั้งหมดถูกล้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 20 นาย และมีการตักเตือนคนที่ไม่ลุกขึ้นยืนระหว่างที่เพลงฉาย โดยมีการพูดคุยและตักเตือนอยู่ซักพักก่อนที่จะปล่อยให้กลับเข้าไปชมภาพยนต์ได้ตามปรกติ

ย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อนเคยเกิดกระแสรณรงค์ในทำนองเดียวกัน ชื่อ "ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากร เห็นต่างไม่ใช่อาชญากรรม" หลังจากนักศึกษาคนหนึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์

ก่อนหน้านี้บีบีซีไทย ทำการตรวจสอบว่าการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีว่ามีความผิดหรือไม่ และได้รับคำยืนยันของกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 โดยมาตรา 6 (3) ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุว่า บุคคลทุกคนจักต้องเคารพเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเคารพอื่น ๆ ซึ่งบรรเลงในงานทางราชการ งานสังคมหรือในโรงมหรสพนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว