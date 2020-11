ร.10: ทูตไทยในแคนเบอร์รา ระบุ "ผิดหวัง" กับรายงานข่าวเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยทางโทรทัศน์ออสเตรเลีย

สารคดีข่าวตอนนี้มีชื่อว่า "The King and Thai" หรือแปลว่า "กษัตริย์และคนไทย" ซึ่งตั้งขึ้นมาล้อไปกับละครเวทีชื่อก้องโลก "The King and I" พร้อมชื่อรองของเรื่องว่า "เจาะลึกในพระราชจริยวัตรของกษัตริย์ไทย..."