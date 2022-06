ช่อง 3 กับความพยายามของ สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ชวนคนรุ่นใหม่ดูทีวี

"คุ้มค่าทุกนาที" ไม่ต้องดูผ่านแค่ 'ทีวี' อีกต่อไป

สุรินท์ขยายความแนวคิดนี้ว่าแม้จะเป็นคอนเทนต์ของช่อง 3 แต่ก็ไม่จำเป็นต้องดูที่หน้าจอของช่อง 3 แต่ไปโดดเด่นในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังนั้นบริการ OTT ( Over the Top) หรือบริการรับชมเนื้อหา ผ่านทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ที่เคยถูกมองว่าเป็นคู่แข่งแย่งฐานคนดูก็กลายมาเป็นคู่ค้าที่สามารถหารายได้เพิ่มจากการลงทุนผลิตเนื้อหาเพียงครั้งเดียว

ในขณะเดียวกันช่อง 3 ก็พยายามสร้าง CH3 Plus ออนไลน์แพลตฟอร์มของตัวเองมีทั้งแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินและ CH3 Plus Premuim แบบเสียค่าสมาชิกโดยไม่ต้องดูโฆษณา และก็มีคอนเทนต์พิเศษมีให้เลือกชมมากกว่า โดยในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ชม 12 ล้านคนและมียอดวิว 170 ล้านวิวต่อเดือน ซึ่งเขามองว่านี่คืออนาคตที่พฤติกรรมคนดูจะเปลี่ยนเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น

ปรับคอนเทนต์ละครในโลกไร้พรมแดน

ขณะที่ส่งละครออกไปนอกประเทศ ช่อง 3 ก็ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์จากต่างประเทศมาผลิตในภาคภาษาไทย เช่น ปี 2562 ช่อง 3 สร้าง ลิขิตรักข้ามดวงดาว จากซีรีส์เกาหลีใต้เรื่อง You Who Came from the Stars และในปี 2564 ก็ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ตุรกีเรื่อง Ölene Kadar มาสร้างเป็นละครเรื่อง บาปอยุติธรรม ทั้งสองเรื่องได้รับกระแสตอบรับเงียบเหงาจนน่าใจหาย อย่างไรก็ดีล่าสุดช่อง 3 ได้ลงนามความร่วมมือกับ BBC Studios ผลิต Doctor Foster บทประพันธ์ของ Mike Bartlett ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในสหราชอาณาจักรและถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ในเวอร์ชั่นต่าง ๆ ทั้ง ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อินเดีย, เกาหลีใต้, ตุรกี, ฟิลิปปินส์ โดยไทยจะเป็นประเทศลำดับที่ 7 ที่จะผลิตซีรีส์เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นของตัวเอง