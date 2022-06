ชัชชาติ-แสนปิติ สิทธิพันธุ์ : ความผูกพันของพ่อที่ลาราชการไปงานรับปริญญาลูก

เมื่อ 20 นาทีที่ผ่านมา

"I miss you so much." คือคำกล่าวที่พ่อมีให้ลูกก่อนจบไลฟ์ความยาว 7 นาที