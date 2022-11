เทย์เลอร์ สวิฟต์ : ขอบคุณยูทิวบ์เอไอที่ทำให้คนไทย (ส่วนหนึ่ง) เชื่อว่านักร้องสาว"หลงรัก" ผัดไทย

เมื่อ 24 นาทีที่ผ่านมา

Ramita Naungtongnim เขียนไว้ที่เว็บ Vogue Thailand เมื่อ 17 พ.ย. ว่า "เมื่อผู้เขียนลองไปหาข้อมูลมาจึงพบว่ามีเพลงอื่นๆ ของเทย์เลอร์ที่มีภาพปกเพลงขึ้นเป็นเมนูอาหารไทยอีกเพลงอย่าง You Belong With Me (Taylor's Version) ที่ใช้รูปภาพของเมนู 'ต้มยำ' ขึ้นปกเช่นกัน สิ่งเหล่านี้อาจใจร้ายไปหน่อยที่แนวคิดของพลังซอฟต์พาวเวอร์คงต้องถูกพับเก็บไป เพราะรูปต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนปกเพลงของเหล่าศิลปินนั้นล้วนแต่เป็นเพราะแอปพลิเคชั่นยูทูบสุ่มธีมมาให้ทั้งสิ้นโดยสิ่งนี้เรียกว่า "Auto-generate Playlist" นั่นเอง"