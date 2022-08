รวมสุดยอดไอเดียชุบชีวิตอาคารเก่าและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

ที่มาของภาพ, Su Sheng Liang / Building for Change, Gestalten 2022

เมื่อ 56 นาทีที่ผ่านมา

รูธ แลง ศาสตราจารย์ด้านสถาปัตยกรรม เขียนวิเคราะห์ไว้ในหนังสือชื่อ Building for Change: The Architecture of Creative Reuse ที่เพิ่งพิมพ์เผยแพร่ออกมาในเดือน ส.ค. 2022 ว่าวิถีชีวิตและการทำงานของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง