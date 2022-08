ไอย์มาน อัล-ซาวาฮิรี หมอตาและผู้นำอัลไคดาที่ถูกสังหาร

เมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชีวิตของผู้นำแห่งอุดมการณ์

ครอบครัวมีชื่อเสียง

วัยรุ่นหัวรุนแรง

ในปี 1997 รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มก่อการร้ายแวนการ์ดส์ออฟคองเควสต์ (Vanguards of Conquest) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจิฮาดอิสลาม และหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เมืองลักซอร์ ในปีเดียวกัน

ตะวันตกหมายหัว

หนึ่งปีต่อมา กลุ่มจิฮาดอิสลามแห่งอียิปต์พร้อมด้วยกองกำลังอิสลามหัวรุนแรงอีก 5 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงอัลไคดาของนายบิน ลาเดน รวมตัวกันต่อตั้งกลุ่มต่อต้านคนยิวและผู้ที่ทำสงครามศาสนา (World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders)