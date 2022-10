โตโน่ ว่ายน้ำกลับถึงฝั่งไทยโดยสวัสดิภาพ

“วันนี้ไม่ใช่ผมที่ทำสำเร็จ พวกเราทำสำเร็จครับ” โตโน่ กล่าวบนเวทีหลังทำตามความตั้งใจสำเร็จในโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ด้วยระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อหารายได้ช่วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วน แม้จะมีดรามามากมายจนเจ้าตัวท้อ แต่เดินหน้าโครงการต่อจนทำได้สำเร็จ