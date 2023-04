คู่มือชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 ฉบับสมบูรณ์

เริ่มเคลื่อนขบวนเสด็จ

ขบวนเสด็จถึงมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

เครื่องราชกกุธภัณฑ์คืออะไร

ขั้นตอนที่ 1 : รับรองฐานะความเป็นกษัตริย์

ขั้นตอนที่ 2 : ทรงกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ

ขั้นตอนที่ 3 : เจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

น้ำมันศักดิ์สิทธิ์นั้นมีการผลิตขึ้นเพื่อพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นพิเศษ โดยสกัดจากผลมะกอกที่ปลูกในป่าสองแห่งบนภูเขา Mount of Olives ในนครเยรูซาเลม ทั้งยังผ่านพิธีปลุกเสกในโบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระเยซูอีกด้วย