สามีชาวอังกฤษปฏิเสธให้ปากคำกับตำรวจกรณีการตายของ ลำดวน สีกันยา

"แม่ที่เข้มแข็ง"

การสืบสวนอย่างเป็นทางการ

พยานคนสำคัญปฏิเสธให้ปากคำ

ขั้นตอนต่อไป

ย้อนรอยคดี “เจ้าสาวชาวไทย”

มี.ค. 2561 ตำรวจยอร์กเชียร์เหนือเปิดเพจในเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อ 'Can you identify this woman? - คุณสามารถระบุตัวผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่? และเชิญชวนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยกันระบุตัวผู้หญิงคนดังกล่าว