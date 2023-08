สายใยไม่เคยจางหาย ย้อนอดีต “วัชเรศร วิวัชรวงศ์” ในวันหวนคืนแผ่นดินไทย

“คุณค่าของมรดก มาจากผู้สืบทอด” (The value of heritage comes from its inheritors.) คือข้อความที่ วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เผยแพร่ผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวในวันที่ 9 ส.ค. 2566 พร้อมโพสต์รูปขณะเดินทางไป “บ้านแห่งความหวัง” ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ วัชเรศร ทำระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังรอคอยกลับแผ่นดินเกิดมายาวนานกว่า 27 ปี