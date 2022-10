สาวซูดานเสี่ยงถูกประหารชีวิตโดย “ปาหิน” แต่ไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งคอยช่วย

มอสซาอัด โมฮาเหม็ด อาลี ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการศึกษางานยุติธรรมและสันติภาพแห่งแอฟริกา (African Centre for Justice and Peace Studies หรือ ACJPS) ระบุว่า “เรามีข้อมูลที่น่าเชื่อได้ว่าหญิงสาวคนนี้ถูกตำรวจบังคับให้เซ็นชื่อรับสารภาพ”

ฮาลา อัล-คาริบ ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของโครงการยุทธศาสตร์เพื่อสตรีในจะงอยแอฟริกา (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa หรือ Siha) ระบุว่า กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานคบชู้ในซูดาน “ถูกบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง”