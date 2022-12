ฟุตบอลโลก : กกท. ยื่นข้อเสนอไอพีทีวีจ่าย 22 ล้าน แลกยิงสด 4 แมตช์สุดท้าย

เงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. ที่ให้เงินสนับสนุน 600 ล้านบาท ระบุว่า ต้องเป็นไปตามกฎ Must Have และ Must Carry ที่ต้องสามารถรับชมได้ในทุกช่องทาง แต่การแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. ผู้ชมจากกล่องรับสัญญาณ PTV และระบบ OTT ไม่สามารถรับชมได้