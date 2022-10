คำบรรยายภาพ,

ริชี สุนัค สนับสนุนให้ชาวอังกฤษออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจภาคบริการอยู่รอดในช่วงการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Eat Out to Help Out” ซึ่งจะมีส่วนลด 50% ให้แก่ผู้รับประทานอาหารที่ร้านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วย