หมอเหรียญทองเผยทนายแนะฟ้องสื่อออสเตรเลียเรียกค่าเสียหายหมิ่นประมาท

เมื่อ 51 นาทีที่ผ่านมา

พล.ต. นพ. เหรียญทอง ประกาศเรื่องนี้ทางเพจเฟซบุ๊กของเขาเมื่อ 15.30 น. ของ 5 ธ.ค. หลัง คริส บาร์เร็ตต์ ผู้สื่อข่าวที่ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดอะซิดนีย์มอร์นิงเฮรัลด์ หรือ SMP และ ดิเอจ (The Age) หนังสือพิมพ์ในเครือ เผยแพร่รายงานที่พาดหัวข่าวว่า "A ruthless Thai vigilante wants to retire in Australia. Victims who fled here say he must be stopped" ตั้งแต่ช่วง ตี 5 ของ 5 ธ.ค. ทางเว็บไซต์ SMP ตามเวลาในออสเตรเลีย