"เอไอ" กับ "ศาสนา" ปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นพระเจ้าได้ไหม

เอไอให้ 'คำปลอบใจ' หรือ 'คำแนะนำ'

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขียนขึ้นโดยเอไอที่ "น่าทึ่ง"

ขณะเดียวกัน ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ผู้แทนของศาสนาอิสลามและยิว ได้ลงนามในประกาศร่วมกันที่ชื่อว่า Rome Call for AI Ethics หรือ "ข้อเรียกร้องจริยธรรมเอไอโดยโรม"

ในงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ที่ชื่อว่า "บูชาเอไอในฐานะศาสนารูปแบบใหม่ (AI Worship as a New Form of Religion)" ศาสตราจารย์แมคอาเธอร์ ทำการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบูชาหรือลัทธิใหม่ ที่มีพื้นฐานมาจากข้อความคำเทศนาที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์