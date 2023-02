ไบเดนยกย่องความเป็นปึกแผ่นของนาโต ด้านปูตินอ้างชาติตะวันตกคือฝ่ายเริ่มสงคราม

วานนี้ (21 ก.พ.) ในการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภา (State of the Nation) ของนายปูติน ซึ่งมีขึ้นก่อนวาระครบ 1 ปีที่รัสเซียยกทัพเข้ารุกรานยูเครนเมื่อ 24 ก.พ. 2022

ไบเดน : "รัสเซียจะไม่มีทางมีชัยเหนือยูเครน"

ในช่วงที่ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ต่อชาวโปแลนด์, สำนักวิจัยและคลังสมอง the Kiel Institute for the World Economy ในเยอรมนี เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนระหว่าง 24 ม.ค. 2022-15 ม.ค. 2023 พบว่า สหรัฐฯ คือผู้บริจาคความช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่สุดด้วยมูลค่าเกือบ 4.7 หมื่นล้านสหรัฐ หรือ 1.6 ล้านล้านบาท ตามมาด้วย สหราชอาณาจักร 5.1 พันล้านสหรัฐ หรือ 1.76 แสนล้านบาท