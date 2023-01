มิเชล โหย่ว : ลุ้น "นักแสดงนำหญิง" เชื้อสายเอเชียคนแรกคว้ารางวัลออสการ์

สถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ของสหรัฐฯ เปิดรายชื่อผู้เข้าชิง อคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ รางวัลออสการ์ ครั้งที่ 95 โดยเรื่อง Everything Everywhere All at Once หรือ "ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส" นำแสดงโดย มิเชล โหย่ว เข้าชิงสูงสุด 11 สาขา