นักท่องเที่ยวแห่กลับมากับปัญหาขยะอาหารที่เพิ่มขึ้น

เมื่อ 50 นาทีที่ผ่านมา

"พูดกันตรง ๆ ผมคิดว่า สถานการณ์ของขยะจากอาหารในขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เพราะความต้องการผู้บริโภคกำลังกลับมา" เจมส์ เลย์สัน กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ Scholars of Sustenance หรือ SOS Thailand บอกกับบีบีซีไทย

อาหารบุฟเฟต์พร้อมกลับมาเสิร์ฟเต็มที่

ขยะอาหารมาจากครัวเรือนมากที่สุด

เจมส์ เลย์สัน กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ Scholars of Sustenance

ขยะอาหารไปไหนบ้าง

กรณีศึกษา: อาหารส่วนเกินจากครัวโรงแรมหรู สู่ความอิ่มใจของชุมชน

ขยะอาหารไม่ลด แต่คนอดอยากยังเพิ่มขึ้น

เมื่อกลางเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน ผู้จัดการ ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวใน งานสัมมนา "Go Thailand : Recession or Resurrection ถดถอย VS พลิกฟื้น" ระบุถึงปัจจัยที่น่าวิตกคือ หนี้ครัวเรือนของไทยที่อยู่ในระดับสูง คือมีสัดส่วนเหนือระดับ 90% ของจีดีพี (ข้อมูล ณ ไตรมาส1/2565)