เรื่องราวแบบ 'ทนายอูยองอู' เป็นไปได้มากแค่ไหนในชีวิตจริง?

18 สิงหาคม 2022

ทำความเข้าใจโรคออทิสติก

ออทิสติกฝึกได้

ศักยภาพภายใน

เธอพัฒนาศักยภาพตัวเองจนสามารถสอบชิงทุนในระดับปริญญาตรี B.A. Biology ที่ Clark University สหรัฐอเมริกา ทุนปริญญาโทในสาขา Bioinformatics and Systems Biology ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และทุนปริญญาโทอีกหนึ่งใบในสาขา MSc in Genomic Medicine ที่ University of Birmingham

ความรักและความสัมพันธ์

ออทิสติก=อัจฉริยะ?

คำว่า Spectrum ที่ต่อท้ายคำว่า Autistic สะท้อนความแตกต่างหลากหลายของโรคนี้ แต่เรื่องราวในซีรีส์หลาย ๆ เรื่องจะเน้นภาพความเป็นอัจริยะ หรือ Autistic Savant อย่างเช่นหมอพัคชีอนที่จดจำอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ได้จาก Good Doctor มุนซังแทกับความสามารถด้านการวาดรูป จาก It’s Okay to Not Be Okay และฮันกือรูจาก Move to Heaven ผู้มีความจำเป็นเลิศ รวมทั้งอูยองอู ที่จดจำสิ่งต่าง ๆ เป็นภาพอย่างในฉากที่เธอเห็นภาพตำรากฎหมายผ่านกระจกรถ