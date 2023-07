ชีวิตน่าพิศวงของ “ออปเพนไฮเมอร์” บิดาแห่งระเบิดปรมาณู

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

อัจฉริยะของวงการฟิสิกส์ยุคใหม่

จากบิดาแห่งระเบิดปรมาณู กลายเป็นศัตรูของมหาอำนาจนิวเคลียร์

ไค เบิร์ด หนึ่งในผู้เขียนหนังสือชีวประวัติ “โพรมีธีอุสชาวอเมริกัน ชัยชนะและโศกนาฏกรรมของ เจ. โรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์” (American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer) วรรณกรรมรางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งถูกใช้เป็นเค้าโครงในการสร้างภาพยนตร์ “ออปเพนไฮเมอร์” ซึ่งมีกำหนดฉายในประเทศไทยในวันที่ 21 ก.ค. ที่จะถึงนี้ กล่าวให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Live Science ว่า