มิเชล โหย่ว สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ นักแสดงนำหญิงเอเชียคนแรกคว้ารางวัลออสการ์

มิเชล โหย่ว สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการฮอลลีวู้ด คว้ารางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้สำเร็จ ถือเป็นหญิงเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลนี้

เธอคว้ารางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง "ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส" หรือ Everything Everywhere All at Once

ไม่เพียงเท่านั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังคว้ารางวัลใหญ่รวมถึง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิง และสมทบชายยอดเยี่ยม ไปครองอีกด้วย รวมแล้วได้รางวัลออสการ์ไปครองถึง 11 สาขา

ในภาพยนตร์เรื่อง “ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส” โหย่ว รับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ และตัวเอกของภาพยนตร์ คือ เอเวลีน หวัง ผู้ย้ายถิ่นชาวจีนในอเมริกา ที่เปิดร้านซักรีด แต่จับพลัดจับผลูต้องผจญภัยในมัลติเวิร์ส หรือโลกคู่ขนานต่าง ๆ

"ถึงเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน ที่ชมฉันในค่ำคืนวันนี้ นี่คือแสงแห่งความหวังและความเป็นไปได้... นี่คือข้อพิสูจน์ว่า ถ้าฝันให้ยิ่งใหญ่ ฝันนั้นมันกลายเป็นจริงได้"

"ถึงผู้หญิงทุกคน อย่าให้ใครมาบอกคุณว่า เธอแก่เกินจะเฉิดฉายแล้ว... จงอย่ายอมแพ้" โหย่ว อายุ 60 ปี กล่าว

เธอยังของคุณผู้หญิงในฮ่องกง "ที่ให้ฉันได้ยืนบนไหล่ มอบขาให้ฉันได้เดิน"

มิเชล โหย่ว สร้างประวัติศาสตร์ออสการ์ได้สำเร็จ

ภาพยนตร์เรื่อง "ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส" กวาดรางวัลมาแล้วมากมาย ก่อนจะปิดฤดูกาลประกาศรางวัลด้วยรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดของออสการ์

บทบาทของโหย่ว ในภาพยนตร์เรื่องนี้ คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ทั้งลูกโลกทองคำ และแซกอวอร์ดส หรือรางวัลของสมาคมนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ และเวลานี้ เธอเป็นตัวเก็งที่อาจสร้างประวัติใหม่ในเวทีประกาศรางวัลออสการ์

ชัยชนะของชาวเอเชีย

“เส้นทางชีวิตของผมเริ่มจากการต้องอาศัยอยู่บนเรือและอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย 1 ปี แต่มาวันนี้ผมได้มายืนอยู่บนเวทีอันสูงสุดของฮอลลีวูด” คี ฮุย ควน กล่าวระหว่างการขึ้นรับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง "ซื้อเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส"

"แม่ ผมเพิ่งชนะรางวัลออสการ์... นี่คือ อเมริกันดรีม" คี ฮุย ควน กล่าว ท่ามกลางเสียงปรบมือดังก้อง โดยเขาขอบคุณแม่ที่เสียสละเพื่อเขา และภรรยาที่คอยสนับสนุนเขามาตลอด

"ถึงทุกคน จงอย่าทิ้งความฝัน"

คี ฮุย ควน นักแสดงชายที่เกิดในเวียดนาม วัย 51 ปี เริ่มอาชีพในฮอลลีวู้ดจากการเป็นนักแสดงเด็กในเรื่อง "Indiana Jones and the Temple of Doom" และ "The Goonies" ในช่วงทศวรรษที่ 1980s ก่อนจะกลับมารับบทสำคัญในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด หลังหายไปนานหลายสิบปี

สรุปรายชื่อผู้ชนะรางวัลออสการ์ครั้งที่ 95

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: Everything Everywhere All at Once

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: มิเชล โหย่ว จากเรื่อง Everything Everywhere All at Once

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม: แบรนแดน เฟรเซอร์ จากเรื่อง The Whale

ผู้กำกับยอดเยี่ยม: แดเนียล ควอน และ แดเนียล ชไนเนิร์ต จาก Everything Everywhere All at Once

ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม: Pinocchio (Guillermo del Toro)

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: คี ฮุย ควน (Everything Everywhere All At Once)

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: เจมี ลี เคอร์ติส (Everything Everywhere All At Once)

สารคดียอดเยี่ยม : นาวัลนี (Navalny)

ภาพยนต์ดัดแปลงคนแสดงจริงสั้นยอดเยี่ยม: An Irish Goodbye (winner)

กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: All Quiet on the Western Front (winner)

การแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยม: เหงาเท่าวาฬ (The Whale)

การออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม: แบล็คแพนเธอร์ วากานดา ฟอร์เรเวอร์ (Black Panther: Wakanda Forever)

ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม: All Quiet on the Western Front

ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยม: Harlie Mackesy และ Matthew Freud จากเรื่อง The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.

การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: All Quiet on the Western Front

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: All Quiet on the Western Front

เทคนิกพิเศษยอดเยี่ยม: Avatar: The Way of Water

บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม: Everything Everywhere All at Once

บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม: Women Talking

เสียงประกอบยอดเยี่ยม: Top Gun: Maverick.

เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: Naatu Naatu จากเรื่อง RRR

บทบาทที่สะท้อนตัวตน

โหย่ว ให้สัมภาษณ์บีบีซี ระบุว่า บทบาทนี้ของเธอ สะท้อนถึงการต่อสู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฮอลลีวูด ซึ่งคล้ายคลึงกับคำถามดังกล่าวของคู่อริในหนัง

"คุณอยากมีที่นั่งที่โต๊ะอาหารนั้น เพื่อที่คุณจะมีอภิสิทธิ์ที่คนอื่นจะเห็นและรับฟังคุณ" โหย่ว ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีผ่านระบบซูม "สิ่งที่ฉันเรียกร้องคืออภิสิทธิ์เพื่อได้แข่งขัน"

"ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส" หรือ Everything Everywhere All at Once มีนักแสดงเชื้อสายเอเชียจำนวนมาก

"นับแต่วันที่ เอเวอลีน หวัง เกิดขึ้นมา พ่อของเธอก็บอกว่า เธอเป็นความล้มเหลว เพราะเธอเกิดเป็นเด็กหญิง มันนานมากเหลือเกิน ที่ฉันได้อ่านบทภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงตัวฉันอย่างลึกซึ้งเช่นนี้"

เส้นทางชีวิตของโหย่ว

เธอเกิดในเมืองอีโปห์ รัฐเปรัก ในมาเลเซีย สมัยเป็นวัยรุ่น เธอศึกษาที่ราชวิทยาลัยการเต้นรำในกรุงลอนดอน แต่อาการบาดเจ็บที่หลัง ทำให้เส้นทางการเป็นนักเต้นต้องปิดฉากลง แต่การฝึกเต้นนั้น ไม่ได้เสียเปล่า เพราะมันช่วยให้เธอแสดงฉากบู๊ด้วยตนเองในภาพยนตร์ ซึ่งต่อมาสร้างชื่อเสียงให้เธอในฐานะนักแสดง

ภายหลังชนะการประกวดและได้เป็นมิสมาเลเซีย เธอเริ่มแสดงภาพยนตร์ในฮ่องกง โดยภาพยนตร์เรื่อง "Yes Madam!" ในปี 1985 ทำให้เธอมีชื่อเสียงอย่างมาก จากบทบาทตำรวจหญิง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จมาก จนเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์แอ็คชั่นเรื่องอื่น ๆ ของจีน มีนักแสดงหญิงรับบทนำ

โหย่ว สมัยอยู่ในมาเลเซีย

"ฉันเข้าสู่วงการหนังบู๊ เพราะฉันไม่เคยเชื่อว่า ผู้หญิงต้องเป็นสาวน้อยร้อยปัญหาตามท้องเรื่องแบบดั้งเดิมเสมอไป เรื่องราวของผู้หญิงต้องถูกบอกเล่าอย่างถูกต้อง" โหย่ว กล่าว

Tomorrow Never Dies เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่องแรกที่โหย่วเล่น เธอแสดงคู่กับ เพียร์ซ บรอสแนน รับบทเป็นสายลับหญิงชาวจีน ซึ่งต่างจาก "บอนด์ เกิร์ล" ก่อนหน้าที่มักเป็นหญิงตะวันตก

เธอเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Elle ว่า ตอนที่เธอไปถึงอเมริกาครั้งแรก ผู้คนคิดว่าต้องพูดกับเธอช้า ๆ เพื่อให้เธอเข้าใจ

"พวกเขาตกใจมากที่ฉันพูดภาษาอังกฤษได้" เธอกล่าว ด้วยสีหน้าเปี่ยมอารมณ์ต่อความทรงจำนั้น "ตอนนั้น ฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น"