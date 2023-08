“ต่อมไทมัส” อวัยวะไร้ประโยชน์ที่หมอชอบตัดทิ้ง ที่แท้ช่วยต้านมะเร็ง

แต่ล่าสุดทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมทั้งจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ในนครบอสตันของสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับต่อมไทมัสลงในวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine โดยชี้ว่าการตัดต่อมไทมัสทิ้งไปนั้น ส่งผลเสียร้ายแรงโดยเป็นอันตรายถึงชีวิตกับคนไข้วัยผู้ใหญ่ที่ถูกตัดต่อมดังกล่าวได้