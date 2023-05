Tina Turner : ตำนานร็อคแอนด์โรล ผู้ก้าวผ่านการทารุณกรรม สู่ซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลก

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

วัยเด็กที่เปี่ยมด้วยปัญหา

โอกาสสำคัญ

ติดชาร์ตเพลง

เพลง Fool in Love ขึ้นชาร์ตอันดับที่ 27 ของบิลบอร์ด (Billboard chart) เพลงต่อมาของเธอคือ Gonna Work Out Fine ติดท็อป 20 ของชาร์ต และส่งให้เธอและไอค์ เทอร์เนอร์ ชนะรางวัลแกรมมี

หนีจากการทารุณกรรม

เธอยังกลับสู่จอภาพยนตร์ด้วยในอีก 2 ปีให้หลัง ในฐานะ Aunty Entity ในเรื่อง Mad Max Beyond Thunderdome โดยเธอยังร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ให้ด้วย รวมถึงเพลงหลักคือ We Don’t Need Another Hero

ตำนานที่ยืนยง

ในปี 2020 เธอปล่อยเพลงเวอร์ชันปรับปรุงของเพลง What’s Love Got to Do With It? และขึ้นท็อป 40 ของชาร์ตในสหราชอาณาจักร ถือเป็นศิลปินคนแรกที่ส่งเพลงขึ้นชาร์ตได้ในทศวรรษที่ต่างกันถึง 7 ทศวรรษ