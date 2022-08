ทำไมโจ ไบเดน จึงประกาศล้างหนี้การศึกษาแก่ชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อย

สมาคมเพื่อสิทธิคนผิวสีในสหรัฐฯ (National Association for the Advancement of Colored People) ระบุก่อนที่แผนของไบเดนจะถูกประกาศว่า การลดหนี้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ นั้นไม่เพียงพอ และเห็นว่าขั้นต่ำควรจะอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ