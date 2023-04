ผลการศึกษาชี้ ผู้ชายมักโกหกว่าขนาดองคชาตใหญ่กว่าความเป็นจริง 21%

ผลการศึกษานี้ มีชื่อว่า “รางวัลน้อย ขนาดยิ่งใหญ่ ? สำรวจอิทธิพลของเงินตราต่อเครื่องหมายความเป็นชายที่เหล่าชายบอกกล่าว” (Smaller prize, bigger size? Exploring the impact of money on men’s self-reported markers of masculinity) ตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตวิทยาชื่อ Frontiers in Psychology ซึ่งเปิดเผยว่า โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายจะโกหกว่าองคชาตของตนเอง มีขนาดยาวกว่าความเป็นจริง 21%