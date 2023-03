ซีเซียม : คนไทยควรมียาต้านพิษรังสี “ปรัสเซียนบลู” เป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือไม่

เมื่อ 13 นาทีที่ผ่านมา

จากสีในงานศิลปะ สู่ยาต้านรังสีนิวเคลียร์

ดร. กนกพร บุญศิริชัย กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. อธิบายในบทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สทน. ว่า เดิมที ปรัสเซียนบลู เป็นสารสีน้ำเงินที่ใช้ในงานศิลปะมายาวนาน ยกตัวอย่างภาพที่มีชื่อเสียงคือ Entombment of Christ ที่จัดแสดงอยู่ในพระราชวังเมืองพอตสดัม ของเยอรมนี และภาพ The Great Wave off Kanagawa ของ โฮกุไซ จิตรกรชาวญี่ปุ่น