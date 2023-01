มิเชล โหย่ว : ลุ้นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่ชนะรางวัลออสการ์ หลังคว้าลูกโลกทองคำสำเร็จ

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

มิเชล โหย่ว นักแสดงหญิงเชื้อสายมาเลเซีย ชนะรางวัลลูกโลกทองคำ จากบทบาทนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง “ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส” หรือ “Everything Everywhere All At Once” จากเวทีประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 80 ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกที่ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ตามปกติอีกครั้ง