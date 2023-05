น้องแมวกรนดังครืดคราด เรียกร้องความสนใจจากทาสใช่หรือไม่ ?

เมื่อ 47 นาทีที่ผ่านมา

ผลการศึกษาเมื่อปี 2001 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Acoustical Society of America ระบุว่าเสียงกรนของแมวมีความถี่ราว 20-150 เฮิร์ตซ์ ซึ่งตรงกับช่วงคลื่นความถี่ที่แพทย์ใช้รักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก