สังคมกังขา เหตุใด กกท. มอบสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกให้กลุ่มทรู

สังคมเรียกร้อง กกท. ชี้แจงเหตุใดจึงมอบสิทธิขาดกลุ่มทรู

ทว่า สังคมเกิดคำถามขึ้นภายหลังจากที่ รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความ บนเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากพบเอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Media Rights Licensees) อย่างเป็นทางการ บ นเว็บไซต์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ที่ระบุว่า ลิขสิทธิ์เป็นของ SAT Thailand หรือ กกท. (Sports Authority of Thailand)

มี "กฎมัสแฮฟ-กฎมัสแคร์รี" ทำไมยังจอดำ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ได้แจ้งสื่อมวลชนว่า ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลรอบสุดท้ายผ่านระบบออนไลน์ว่าจำเป็นต้องคำนึงและปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักย์ใหญ่กว่ากฎ Must Have หรือ หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะทางฟรีทีวี และ Must Carry หรือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของ กสทช. ยังคงมีผลบังคับทางกฎหมายอยู่