ทำไมฉากเซ็กส์ในภาพยนตร์ "ออปเพนไฮเมอร์" ถึงทำชาวฮินดูโกรธเคือง

เมื่อ 22 นาทีที่ผ่านมา

“บัดนี้เราคือความตาย คือผู้ทำลายล้างโลกทั้งมวล” (Now I am become Death, the destroyer of worlds) ผู้รับบทออปเพนไฮเมอร์ กล่าว ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กับตัวละครหญิงต่อในภาพยนตร์