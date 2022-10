ว่ายข้ามโขง : จาก "หมอริท" ฝากถึง "โตโน่" บริจาค รพ. ช่วยหมอ-พยาบาล ได้จริงหรือ

เพราะรักษาฟรี ทำให้คนไทยไม่ดูแลสุขภาพ ?

จากงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเรื่องระบบสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงจากกรณีประเทศไทย (The impact of Universal Health Coverage on health care consumption and risky behaviours: evidence from Thailand) เมื่อปี 2013 ได้นำข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมของคนไทย จากฐานข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาวิเคราะห์ว่า กลุ่มคนไทยที่ได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลใน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีพฤติกรรมด้านสุขภาพเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากมีโครงการฯ เทียบกับในช่วงก่อนมีโครงการที่ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลโดย งานวิจัยดังกล่าวชี้ว่า ไม่มีหลักฐานว่าคนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เสี่ยงขึ้น หรือพยายามดูแลสุขภาพน้อยลง โดยผลสรุปจากวิจัย มีดังนี้