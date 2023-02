คุ้มหรือไม่ หากแก้ กม. ให้ผู้ครอบครองยาเสพติดเกิน 1 เม็ดเป็นผู้ค้า

นานาชาติแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไร

กฎกระทรวงใหม่ กับทิศทางของโลก

กระบวนการยุติธรรมที่อาจให้ความยุติธรรมไม่ได้

หากดูการดำเนินคดียาเสพติดในปัจจุบัน เครือข่ายเพื่อนผู้ใช้ยาไทย (Thai Network of People who Used Drugs) ThaiNPUD เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ใช้ยาที่ถูกดำเนินคดีบางส่วนได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่เหมารวมการเป็นผู้ค้าและผู้เสพ