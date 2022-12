ทำไมคนไต้หวันจึงยอมพลีชีพปกป้องยูเครน

เจิง เซิ่งกวง ร่วมรบในกองพันนานาชาติพิทักษ์ดินแดนแห่งยูเครน (The International Legion of Territorial Defence of Ukraine) ตอนที่เขาเสียชีวิตในการสู้รบที่เมืองลีมาน ทางภาคตะวันออกของยูเครน เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา เขาคือชาวไต้หวันคนแรกที่เสียชีวิตจากการสู้รบในสงครามครั้งนี้