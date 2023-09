ภารกิจเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรี จับตาบทบาท “การทูตเซลล์แมน” ดึงเงินลงทุนเข้าไทย

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) เป็นเวทีโลกแห่งแรกที่ เศรษฐา ทวีสิน เปิดตัวในฐานะนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 และจะเป็นทริปแรกที่เขาแสดงบทบาทในการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศไทย

ภารกิจสำคัญในครั้งนี้ คือการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 หรือ ยูเอ็นจีเอ ซึ่งเขามีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมคู่ขนานระดับสูงของไทยและอาเซียน ในหัวข้อ “Fostering Partnership for Our Common Future: Enhancing Multi-Stakeholder Partnerships to Accelerate the SDGs in ASEAN”