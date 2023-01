รัสเซีย-ยูเครน : บอริส จอห์นสันเผยปูตินขู่ยิงขีปนาวุธถล่มอังกฤษ ในช่วงคุยโทรศัพท์ก่อนเปิดสงคราม

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

สารคดีใหม่ของบีบีซีเรื่อง Putin Vs the West ได้เปิดเผยว่า นายวอลเลซได้กลับมาพร้อมกับการที่รัสเซียให้ความมั่นใจว่า จะไม่บุกยูเครน แต่เขากล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายต่างรู้ว่า นั่นคือคำโกหก

Putin Vs the West จะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม ทางบีบีซี ทู (BBC Two) เวลา 21.00 น. และจะรับชมได้ทาง iPlayer ในสหราชอาณาจักร