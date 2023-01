จาก "เที่ยวแบบ VVIP" ถึงตำรวจรีดไถเงินดาราไต้หวัน เสี่ยงทำ "แบนเที่ยวไทย" กลับมา ?

ที่มาของภาพ, Chalene An / Getty Images

ผู้ตีแผ่ข่าวดาราสาวไต้หวันถูกตำรวจไทย “รีดทรัพย์” คือ เพจเฟซบุ๊ก “หนีห่าวไต้หวัน ฉันมาแล้ว” โดยระบุว่า นักแสดงสาวชาวไต้หวันคนดังกล่าว คือ อัน ยู๋ชิง หรือ ชาลีน อัน (Chalene An) ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมา

เมื่อเธอยื่นหนังสือเดินทางให้ตำรวจและอธิบายว่าได้รับวีซ่า VOA หรือ Visa on Arrival เข้าประเทศไทย แต่ตำรวจกลับไม่ยอมรับวีซ่า VOA ของเธอและเพื่อน ๆ โดยอ้างว่า ต้องเป็นวีซ่าจริง มีตราและพิมพ์บนหนังสือเดินทางเท่านั้น

สำหรับ ชาลีน อัน ปัจจุบัน อายุ 33 ปี เกิดในกรุงไทเปของไต้หวัน เป็นนักแสดงและนางแบบที่เป็นที่รู้จักจากเรื่อง Perfect Girl, Fall in love with you drunk, และ Counting นอกจากนี้ เธอยังมีผลงานหนังสั้นที่ฉายผ่านอินเทอร์เน็ตอีกหลายเรื่องด้วย